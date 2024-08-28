Психолог рассказал о признаках перегруженности учебой у детей

Психолог Сапкин: нарушение сна — признак перегруженности ребенка учебой

К признакам перегруженности учебой у детей можно отнести головные боли, нарушение сна и другие симптомы, рассказал «Ленте.ру» психолог Алексей Сапкин. Он также добавил, что есть и другие проявления, на которые родителям стоит обращать внимание.

«Самые частые, наверное, это вялость или сонливость ребенка, его жалобы на усталость, головные боли. Нарушения ночного сна, особенно если они продолжаются не один или несколько дней, а неделю–другую. На фоне переутомления может проявляться раздражительность или плаксивость. Если у ребенка появился тик, например, дергается веко, стоит немедленно обратиться к специалисту. Также стоит обратить внимание на появление необычной суетливости в движениях школьника», — рассказал Сапкин.

Важным признаком психолог назвал и утрату интереса ребенка к тому, что раньше приносило радость: любимые занятия, вкусная еда и так далее. Он сравнил перегруженность учебой с хроническим стрессом, который чреват серьезным ухудшением физического здоровья.

«Стоит выделить так называемые “мышечные зажимы” — гипертонус, в первую очередь, верхнего плечевого пояса, шеи и лица. Например, родители могут заметить, что у ребенка плечи приподняты, а голова как бы в них втянута. Может быть постоянно напряжен лоб, стиснута челюсть. Такая напряженность может говорить о “застревании” ребенка в беспокойстве или тревожности, с которой ему не удается справиться самостоятельно», — объяснил собеседник «Лентой.ру».

Он также указал на такой контринтуитивный признак, как чрезмерная озабоченность учебой и оценками. По словам Сапкина, здоровое отношение ребенка к образованию — «умеренно-наплевательское», а избыточные переживания на этот счет являются признаком дезадаптации.

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