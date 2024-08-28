Работавшему над созданием ракеты «Сармат» смягчили приговор за взятки

Суд смягчил приговор экс-сотруднику ГЦР, работавшему над ракетой «Сармат»

Челябинский областной суд смягчил приговор бывшему заместителю главного конструктора в Государственном ракетном центре (ГРЦ) имени Макеева в Миассе Юрию Шубину, признанному виновным в должностных преступлениях. Об этом сообщает 74.ru.

Судебная инстанция решила снизить осужденному наказание на восемь месяцев — до 8 лет и 2 месяцев лишения свободы — и размер штрафа в два раза — до 1,5 миллиона рублей. Шубин был осужден за получение взятки и коммерческий подкуп. Также он должен выплатить по гражданскому иску почти шесть миллионов рублей. Приговор вступил в законную силу.

Суд установил, что на посту заместителя главного конструктора ГРЦ во время работы над созданием баллистической ракеты «Сармат» Шубин в период с 2014-го по 2018 год получил от подрядчиков шесть миллионов рублей за сотрудничество. Он вину не признал.

В 2022 году был вынесен первый приговор по делу. Тогда Шубина осудили на девять лет, но после обжалования приговор был отменен. После пересмотра дела в марте был вынесен второй приговор.

27 августа сообщалось, что в Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали начальника центра Госинспекции по маломерным судам Главного управления МЧС по Башкирии, подозреваемого в получении взятки и превышении должностных полномочий.