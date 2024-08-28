Ракетную опасность объявили в российском регионе

Гладков: ракетную опасность объявили в Белгородской области

Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области, заявил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в российском регионе включили сирену ракетной опасности. «Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — предупредил он жителей.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали жилые дома и автомобили в Белгородской области — один из боеприпасов сбросили на дом в селе Ясные Зори под Белгородом.

Минобороны сообщило о двух украинских дронах, которые были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью.