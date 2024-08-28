Раскрыты новые подробности о расследовании в отношении Telegram

Politico: расследование в отношении Telegram началось несколько месяцев назад

Раскрыты новые подробности о расследования в отношении мессенджера Telegram. Об этом сообщает французское издание Politico со ссылкой на неназванные документы.

Сообщается, что расследование в отношении мессенджера началось несколько месяцев назад. Также издание отмечает, что, согласно делу, Telegram отказался сотрудничать с французскими правоохранителями в расследовании сексуального насилия над детьми.

Ранее стало известно, что во Франции объявили в розыск Николая Дурова, брата основателя Telegram Павла Дурова. Сообщалось, что ордер на арест был выдан французскими властями в марте.

До этого сообщалось, что Ирина Болгар, назвавшая себя матерью троих детей Дурова, подала на него в суд в Швейцарии. Она обвинила предпринимателя в физическом насилии по отношению к младшему сыну.

Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле Бурже 24 августа. По версии французского следствия, он является соучастником противозаконных действий, совершаемых через Telegram. Во Франции ему грозит до 20 лет тюрьмы.