На смартфонах появятся функции игровых консолей

GizmoChina: Android-смартфоны получат возможности игровых консолей

В будущих Android-смартфонах появится поддержка функции трассировки лучей. Об этом сообщает издание GizmoChina.

По словам известного инсайдера под ником Ice Universe, процессор MediaTek Dimensity 9400 будет иметь функцию трассировки лучей. Трассировка лучей — технология, при которой просчитывается поведение луча света при преломлении и отражении от моделируемого объекта. Она позволяет улучшить качество изображения в игровых консолях и ПК.

Другой известный инсайдер Digital Chat Station рассказал, что чип от MediaTek оказался мощнее конкурентного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в синтетических тестах. Выход Dimensity 9400, который будут использовать в Android-смартфонах, ожидается в октябре. Таким образом, на телефонах появится особенность игровых приставок.

Журналисты GizmoChina отметили, что MediaTek Dimensity 9400, как и конкурентная модель Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, будет построена по трехнанометровому техпроцессу TSMC. По информации источников, чип Dimensity 9400 будут использовать в Vivo X200, Vivo X200 Pro, Oppo Find X8, Oppo Find X8 Pro и Xiaomi Redmi K80 Ultra и других смартфонах.

Ранее газета The Chosun Daily сообщила, что до конца года Samsung выпустит складной смартфон Galaxy Z Fold 6 Slim. Это будет самый дорогой девайс на рынке — его должны оценить в 2100 долларов.