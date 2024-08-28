Рианна показала внешность без макияжа

Певица Рианна показала естественную внешность без косметики

Барбадосская певица Рианна показала естественную внешность без косметики на новых фото. Кадрами она поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя знаменитость опубликовала серию снимков, на которых предстала в белой майке на широких бретелях и коричневом вязаном свитере с эффектом потертостей.

Помимо этого, звезда распустила прямые светлые волосы и отказалась от макияжа, демонстрируя натуральную кожу без косметических дефектов. Свой образ певица дополнила многочисленными аксессуарами — серьгами и колье.

Ранее в августе Рианна снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья. Знаменитость позировала в кружевном комплекте черного цвета, который дополняли пояс и чулки.