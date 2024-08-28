Россиян предупредили о новых штрафах для водителей с 1 сентября

В Госдуме рассказали о запрещающем высадку из транспорта инвалидов новом законе

Новый закон, запрещающий высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов, начинает действовать с 1 сентября текущего года. Так, для водителей предусмотрены штрафы — 5 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, предупредил россиян первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, пишет РИА Новости.

«С 1 сентября начнет действовать очень важный закон: мы запретили высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов. За это предусмотрены штрафы», — отметил он.

Федяев напомнил, что ранее был принят закон о запрете высадки инвалидов I группы, если они едут без сопровождения или забыли социальную карту.

Ранее эксперты рассказали, что в России индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год — 1 февраля и 1 апреля. Это позволит повышать размер выплат на фактическую инфляцию. Индексация пенсий россиян, которая составляет 7,5 процента в 2024 году, отстает от инфляции по основным статьям затрат, отметили экономисты.

Кроме того, в Госдуме ранее рассказали, что пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы начнут получать автоматическую выплату с 2025 года. При этом неизменной останется выплата десяти тысяч рублей одному из родителей ребенка-инвалида.

