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12:23, 28 августа 2024Экономика

Россиян призвали смириться с дороговизной цветов

Флорист Сафронова: ограничить стоимость цветов в России невозможно

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Ограничить стоимость цветов на российском рынке невозможно из-за огромных затрат в тепличном хозяйстве. Смириться с удорожанием этой продукции граждан РФ призвала глава Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. Ее слова приводит сайт радиостанции «Говорит Москва».

Как уточнила эксперт, в настоящее время дорожают не только отечественные, но и импортные цветы. Конечная стоимость последних напрямую зависит от курса евро и доллара. Кроме того, на их удорожание влияет и рост дополнительных расходов поставщиков на фоне повышения таможенных сборов.

Что касается отечественной продукции, то в этом сегменте конечная стоимость зависит от ряда факторов, включая затраты производителей на освещение и отопление мест выращивания. Помимо этого на ценовую динамику оказывает влияние стоимость посадочного материала. Искусственное же регулирование рынка, как считает аналитик, приведет к разорению российских флористов. «Тепличное хозяйство — это огромные затраты. Цветы, к сожалению, — предмет роскоши», — резюмировала Сафронова.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные производителя онлайн-касс «Эвотор» сообщило о резком удорожании цветов в России перед стартом нового учебного года. Так, в период с 1 по 20 августа средняя стоимость букета в стране подскочила на 26 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигла уровня в 1 788 рублей. За 12 месяцев розы подорожали в среднем на 9 процентов (до 170 рублей за один цветок), а хризантемы — на 18 процентов (до 195 рублей).

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