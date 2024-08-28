Россияне сообщили полиции о снимавших с крыши жилого дома ТЭС неизвестных

В Нижнем Новгороде в полицию сообщили о неизвестных в масках, снимавших ТЭС

В Нижнем Новгороде жители многоквартирного дома сообщили о двух подозрительных молодых людях, снимавших теплоэлектростанцию (ТЭС) с крыши их здания. Об этом в среду, 28 августа, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, проживавшие на 2-й Оранжевой улице россияне заметили неизвестных молодых людей, чьи лица были скрыты масками, они вели съемку ТЭС, расположенную напротив жилого дома. О произошедшем сообщили в полицию и написали заявление. Силовики изъяли записи с камер наблюдения и начали розыск подозреваемых.

2 августа сотрудники ФСБ задержали жителя Нижегородской области за съемку военных объектов по заданию иностранных кураторов.