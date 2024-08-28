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21:22, 28 августа 2024Россия

Российские военные захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ в Курской области

Боец Кадет: военные РФ захватили флаг 82-й бригады ВСУ в Курской области

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Российские военные захватили флаг элитной десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, об это рассказал заместитель командира одного из батальонов 9-го мотострелкового полка с позывным Кадет, передает ТАСС.

Он отметил, что флаг 82-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ ему отдал командир штурмовой роты 8 или 9 августа. Его бойцы защищали населенный пункт, где высадились украинские военные.

Кадет отметил, что противник понес потери личного состава. Один из российских военнослужащих, захвативших флаг в бою, пообещал, что враг будет разбит.

Ранее командира отряда спецназа «Ахмат» с позывным Каштан сообщил, что в Курской области ликвидировали польских и немецких наемников.

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      Марина Совина
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