Боец Кадет: военные РФ захватили флаг 82-й бригады ВСУ в Курской области

Российские военные захватили флаг элитной десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, об это рассказал заместитель командира одного из батальонов 9-го мотострелкового полка с позывным Кадет, передает ТАСС.

Он отметил, что флаг 82-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ ему отдал командир штурмовой роты 8 или 9 августа. Его бойцы защищали населенный пункт, где высадились украинские военные.

Кадет отметил, что противник понес потери личного состава. Один из российских военнослужащих, захвативших флаг в бою, пообещал, что враг будет разбит.

Ранее командира отряда спецназа «Ахмат» с позывным Каштан сообщил, что в Курской области ликвидировали польских и немецких наемников.