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13:43, 28 августа 2024Россия

Росздравнадзор прокомментировал данные о камерах в кабинете гинеколога в Уфе

Росздравнадзор проверит данные о камерах в кабинете гинеколога в Уфе

Фото: Pxhere

Росздравнадзор начал проверку после публикации сообщений о том, что в кабинете гинеколога в больнице Уфы установлены камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

«Росздравнадзор по поручению Минздрава проведет проверку по данному инциденту», — сообщили там.

О том, что жительница Уфы пожаловалась на камеры в кабинете гинеколога в больнице №21, стало известно 26 августа. При поступлении в медицинское учреждение ей дали на подпись документы, среди которых были «о согласии на видеосъемку», при этом ей сказали, что камеры установлены только в коридоре.

Ситуацию прокомментировал главный врач клинической больницы Радик Надыргулов. Он объяснил, что камера видеонаблюдения была установлена в кабинете гинеколога для того, чтобы обеспечить безопасность пациентов и врачей. Фигурирующие в интернете сведения о видеосъемке в кабинете гинеколога, по его словам, являются недостоверными.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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