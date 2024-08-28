Рыбу рекордных размеров поймали дважды за день

В США рыбаки поймали две рекордные рыбы за один день

В США рыбаки дважды за день побили рекорд штата Западная Вирджиния по ловле черных краппи — лучеперых рыб, встречающихся в Северной Америке. Об этом сообщает WTRF-TV.

Первую рекордную рыбу поймал рыболов Линделл Маркер. В 7:30 8 августа ему попался черный краппи длиной 44,1 сантиметра и весом 1,29 килограмма. Длина рыбы на один миллиметр превышала длину самого крупного представителя этого вида, пойманного в Западной Вирджинии прежде.

Рекорд продержался всего один час и 15 минут. В 8:45 рыболов Дуайт Престли поймал черного краппи большего размера. Длина рыбы достигала 45,11 сантиметра, а вес — 1,43 килограмма. И Пресли, и Маркер ловили краппи на живца.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании поймала карпа весом 32,9 килограмма и установила новый рекорд. Женщине попался огромный зеркальный карп — искусственно выведенный подвид обыкновенного карпа.