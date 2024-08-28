США призвали не подавлять Китай

Глава МИД КНР Ван И призвал США прекратить давление на китайскую экономику

Соединенные Штаты призвали прекратить подавлять Китай. С таким заявлением в ходе встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном выступил глава МИД КНР Ван И, его цитирует ТАСС.

По словам министра, Вашингтону следует перестать оказывать давление на Пекин в области экономики, торговли, науки и технологий. Кроме того, глава ведомства призвал американскую администрацию перестать наносить ущерб законным интересам Китая.

По мнению Ван И, использование «избыточных мощностей» в качестве предлога для политики протекционизма помешает глобальному зеленому переходу. Такие решения также негативно отразятся на росте мировой экономики, подчеркнул он.

Салливан, в свою очередь, в ходе своего визита в Пекин выразил обеспокоенность поддержкой Китаем российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и «влиянием этого на европейскую и трансатлантическую безопасность». Он также заявил, что США не признают независимость Тайваня и придерживаются принципа одного Китая.