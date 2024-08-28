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14:25, 28 августа 2024Россия

Участников СВО решили отправить с фронта в Госдуму

Распоряжение: участники СВО смогут пройти стажировку в Госдуме

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Участников специальной военной операции (СВО) на Украине решили отправить с фронта в Госдуму. Пройти стажировку в нижней палате парламента смогут военные, которые проходят обучение по программе «Время героев». Соответствующее распоряжение подписал председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишут «Ведомости».

Стажировка будет проводиться с целью «формирования необходимых знаний, умений и навыков в области государственного управления», уточняется в тексте распоряжения.

Наставниками для военнослужащих смогут выступить депутаты Госдумы и сотрудники аппарата. Для участников программы организуют проход в нижнюю палату парламента и проведение мероприятий, их, в частности, ознакомят со структурой Госдумы и особенностями прохождения госслужбы в аппарате.

В распоряжении также отдельным пунктом выделено обеспечение безопасности пребывания стажеров в здании нижней палаты и соблюдение требований нормативных правовых актов, которые регулируют место работы.

Ранее Государственная Дума приняла законопроект о запрете увольнять вдов участников СВО в течение года. Работодатель не сможет расторгнуть с вдовой трудовой договор, за исключением отдельных случаев.

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