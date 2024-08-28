Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:03, 28 августа 2024Бывший СССР

В ЕС заявили о намерении следить за выборами в Грузии

РИА Новости: ЕС будет внимательно следить за выборами в Грузии

Фото: Tamuna Kulumbegashvili / Globallookpress.com

Европейский союз будет внимательно следить за выборами в Грузии, которые пройдут 26 октября текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова неназванного представителя ЕС.

«ЕС будет внимательно следить за проведением парламентских выборов, намеченных на 26 октября. ЕС ожидает, что эти выборы будут конкурентными, соответствовать международным стандартам и отражать волю грузинского народа», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Брюссель напоминает, что демократические институты и процессы играют ключевую роль при оценке готовности страны-кандидата к вступлению в Евросоюз. Представитель ЕС также отметил, что объединение обеспокоено заявлениями премьер-министра и других представителей правящей партии относительно запрета всех оппозиционных партий.

«Мы напоминаем о необходимости соблюдения основных принципов демократии, ключевой частью которой является политический плюрализм. Стабильные и консолидированные демократические институты и процессы являются центральной опорой процесса вступления в ЕС и составляют основную часть ежегодной оценки в отчете о перспективах расширения Евросоюза», — сказал он.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что парламент страны может стать однопартийным после аннулирования мандатов депутатов от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) экс-президента республики Михаила Саакашвили. Кроме того, он отмечал, что власти республики планируют запретить партию ЕНД и другие оппозиционные объединения.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о первой с начала спецоперации атаке БПЛА на Кировскую область

      Установлена причина потери ракеты RS1

      Раскрыты потери ВСУ за сутки

      На видео попал момент пролета одного из атаковавших Кировскую область дронов

      Подозреваемые в подготовке теракта в Ингушетии оказались сторонниками ИГИЛ

      Интерпол объявил в розыск генерала СБУ

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

      Польские солдаты получили ранения на границе с Белоруссией

      Киркоров призвал молиться за режиссера «Гардемаринов»

      В России отреагировали на блокировку платежей банками ОАЭ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше