В ЕС заявили о намерении следить за выборами в Грузии

РИА Новости: ЕС будет внимательно следить за выборами в Грузии

Европейский союз будет внимательно следить за выборами в Грузии, которые пройдут 26 октября текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова неназванного представителя ЕС.

«ЕС будет внимательно следить за проведением парламентских выборов, намеченных на 26 октября. ЕС ожидает, что эти выборы будут конкурентными, соответствовать международным стандартам и отражать волю грузинского народа», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Брюссель напоминает, что демократические институты и процессы играют ключевую роль при оценке готовности страны-кандидата к вступлению в Евросоюз. Представитель ЕС также отметил, что объединение обеспокоено заявлениями премьер-министра и других представителей правящей партии относительно запрета всех оппозиционных партий.

«Мы напоминаем о необходимости соблюдения основных принципов демократии, ключевой частью которой является политический плюрализм. Стабильные и консолидированные демократические институты и процессы являются центральной опорой процесса вступления в ЕС и составляют основную часть ежегодной оценки в отчете о перспективах расширения Евросоюза», — сказал он.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что парламент страны может стать однопартийным после аннулирования мандатов депутатов от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) экс-президента республики Михаила Саакашвили. Кроме того, он отмечал, что власти республики планируют запретить партию ЕНД и другие оппозиционные объединения.