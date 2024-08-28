Захарова: еврореферендум Молдавии скомпрометирован политикой президента Санду

Молдавский референдум о стремлении Кишинева к интеграции в Европейский союз скомпрометирован политикой президента республики Майи Санду. О дискредитации еврореферендума Молдавии заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Так называемый еврореферендум в действительности таковым не является. Он назначен на 20 октября. Он давно себя скомпрометировал. Чем и кем? Действиями режима Санду», — уверена дипломат.

Она пояснила, что в действительности плебисцит направлен на разрушение молдавской государственности, а для его продвижения используется антироссийская риторика.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что евроинтеграция для республики означает ее превращение в западную колонию. По его словам, долг граждан Молдавии — сохранить государственность и суверенитет страны для будущих поколений.