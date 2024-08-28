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17:23, 28 августа 2024Наука и техника

В России начали выпуск коллекционных автоматов Калашникова

«Калашников» начал выпуск сделанных вручную АКМ за два миллиона

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Концерн «Калашников» начал выпуск коллекционного оружия. Стоимость сделанных вручную парных комплектов автоматов Калашникова АКМ составила два миллиона рублей, сообщил РИА Новости директор по неоружейной продукции концерна Антон Кузин.

«Все детали сделаны вручную, будем собирать мелкими сериями под специальным товарным знаком "Освободитель". Первый набор состоит из двух автоматов АКМ. Есть два изделия, которые зафиксированы в Книге рекордов Гиннеса, — это автомат АКМ и [снайперская] винтовка СВД. Мы решили взять эти два исторических образца, восстановить их и максимально приблизить к оригиналу, чтобы даже специалисты не могли отличить», — сказал он.

Кузин отметил, что автомат собирают при строгом соблюдении технологии. Только полировка корпуса и ствола занимает примерно 35 часов. По его словам, набор предназначен для коллекционеров, которым «не жалко денег на свое хобби».

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Сертифицированный гражданский карабин может стрелять, но использование оружия по назначению приведет к потере коллекционной ценности. При этом перед отправкой покупателю из АКМ производят около 500 выстрелов для проверки. Отмечается, что «Калашников» готов к началу продаж по предзаказу. Всего планируют выпускать около ста парных комплектов в год.

Ранее в августе стало известно, что «Калашников» впервые представит новый подствольный гранатомет ГП-46 за рубежом. Изделие предназначено для поражения живой силы противника.

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      Даниил Иринин
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