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18:47, 28 августа 2024Наука и техника

В России нарастили выпуск деталей для авиационных ракет

«Калашников»: ИМЗ нарастил выпуск комплектующих для неуправляемых авиаракет

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Ижевский механический завод (ИМЗ, входит в концерн «Калашников») улучшил технологический процесс изготовления комплектов частей для неуправляемых авиационных ракет (НАР). Это позволило нарастить выпуск деталей, сообщили в концерне.

В производстве комплектов изменили схему покрытия металлических деталей. Ресурсоемкий процесс цинкования металла заменили на фосфатирование — электрохимическую обработку. Отмечается, что это новшество, которое согласовали с разработчиком, не влияет на характеристики изделия.

«Это позволило ощутимо нарастить выпуск комплектов механических частей НАР без приобретения новой гальванической линии. Положительным эффектом стало также существенное снижение трудоемкости процесса, энергозатрат и материалоемкости покрытия», — говорится в сообщении.

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