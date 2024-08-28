В России нарастили выпуск деталей для авиационных ракет

«Калашников»: ИМЗ нарастил выпуск комплектующих для неуправляемых авиаракет

Ижевский механический завод (ИМЗ, входит в концерн «Калашников») улучшил технологический процесс изготовления комплектов частей для неуправляемых авиационных ракет (НАР). Это позволило нарастить выпуск деталей, сообщили в концерне.

В производстве комплектов изменили схему покрытия металлических деталей. Ресурсоемкий процесс цинкования металла заменили на фосфатирование — электрохимическую обработку. Отмечается, что это новшество, которое согласовали с разработчиком, не влияет на характеристики изделия.

«Это позволило ощутимо нарастить выпуск комплектов механических частей НАР без приобретения новой гальванической линии. Положительным эффектом стало также существенное снижение трудоемкости процесса, энергозатрат и материалоемкости покрытия», — говорится в сообщении.

В июне появился ролик, демонстрирующий пуск НАР С-8ОФП «Бронебойщик» с вертолета Ми-28. Новый боеприпас получил увеличенную осколочно-фугасную боевую часть проникающего типа и двухрежимный контактный взрыватель, позволяющий ему взрываться сразу или с замедлением.