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09:00, 28 августа 2024Среда обитания

В России проведут отбор проектов возобновляемой энергетики

В России пройдет конкурс по отбору инвестиционных проектов по ВИЭ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В России состоится конкурс, на котором будут отбирать инвестиционные проекты по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Как сообщает ТАСС, он пройдет с 12 по 28 ноября.

Отбор пройдет в два этапа. Он коснется объектов солнечной, ветровой генерации и гидрогенерации. Программа поддержки ВИЭ-генерации, отборы по которой начались в 2021 году, будет работать в 2025-2035 годах. На нее заложено 350 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что в США объем электроэнергии, выработанный с помощью ветрогенераторов, превысил объем электричества, полученного с помощью угольных электростанций. А в Китае заработала самая крупная солнечная электростанция (СЭС) в мире. Мощность станции — 3,5 гигаватта, что позволит обеспечить энергией более трех миллионов домохозяйств.

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      Платон Щукин
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