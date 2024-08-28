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20:24, 28 августа 2024Силовые структуры

В российском регионе задержали планировавших теракт на нефтехранилище диверсантов

В Курской области задержали диверсантов, планировавших взрыв на нефтехранилище

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Курской области силовики задержали диверсантов, которые планировали теракт на нефтехранилище. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что задержанные ехали на гражданском легковом автомобиле. У них нашли взрывчатку и детонаторы. О планах о взрыве на территории нефтехранилища рассказал один из диверсантов. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства.

Ранее ФСБ предотвратила серию терактов в Ингушетии. В рамках этого задержаны шесть подозреваемых из числа местных жителей.

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