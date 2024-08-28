В Турции назвали два сценария завершения конфликта на Украине

Аналитик Озер: снятие санкций против России станет пунктом соглашения по Украине

Снятие Западом антироссийских санкций может стать одним из пунктов мирного соглашения по конфликту на Украине, так как эта тема уже обсуждалась во время переговоров в Стамбуле в 2022 году. Такое мнение выразил турецкий аналитик Энгин Озер, его слова передает РИА Новости.

«Есть два сценария завершения конфликта. Первый вариант, как и в Корейской войне, все закончится бессрочным прекращением огня, а стороны сохранят влияние в контролируемых ими территориях. В таком случае может быть достигнуто только соглашение о прекращении огня. Второй вариант — это уже мирное соглашение, которое признает территориальную целостность сторон и обеспечивает международное признание», — рассказал эксперт.

Озер добавил, что в первой модели, описывающей сценарий замораживание конфликта, снятие антироссийских санкций «будет невозможно, так как мирное соглашение отсутствует». А во второй модели одним из пунктов мирного договора «может стать снятие ограничений с России, которое уже фигурировало в стамбульском договоре».

29 августа Озер допустил, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта могут пройти в Баку. Он добавил, что посредничество Турции по Украине «уже не стоит на повестке дня» и назвал «интересным» визит президента России Владимира Путина в Азербайджан.