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10:06, 28 августа 2024Мир

В Турции назвали два сценария завершения конфликта на Украине

Аналитик Озер: снятие санкций против России станет пунктом соглашения по Украине

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Снятие Западом антироссийских санкций может стать одним из пунктов мирного соглашения по конфликту на Украине, так как эта тема уже обсуждалась во время переговоров в Стамбуле в 2022 году. Такое мнение выразил турецкий аналитик Энгин Озер, его слова передает РИА Новости.

«Есть два сценария завершения конфликта. Первый вариант, как и в Корейской войне, все закончится бессрочным прекращением огня, а стороны сохранят влияние в контролируемых ими территориях. В таком случае может быть достигнуто только соглашение о прекращении огня. Второй вариант — это уже мирное соглашение, которое признает территориальную целостность сторон и обеспечивает международное признание», — рассказал эксперт.

Озер добавил, что в первой модели, описывающей сценарий замораживание конфликта, снятие антироссийских санкций «будет невозможно, так как мирное соглашение отсутствует». А во второй модели одним из пунктов мирного договора «может стать снятие ограничений с России, которое уже фигурировало в стамбульском договоре».

29 августа Озер допустил, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта могут пройти в Баку. Он добавил, что посредничество Турции по Украине «уже не стоит на повестке дня» и назвал «интересным» визит президента России Владимира Путина в Азербайджан.

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      Дарья Устьянцева
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