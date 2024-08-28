Боец ВСУ: украинская армия в Курской области несет большие потери

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в Курской области. Об этом рассказал боец украинской армии с позывным Пророк, передает The Times.

По словам солдата ВСУ, его подразделение «бегало и притворялось», что бойцов больше, чем их было на самом деле. Он также рассказал, как в одной из групп украинских военных из 15 бойцов в живых остались только пять.

«Мы теряем там много людей», — признал Пророк.

Ранее экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что атака ВСУ на Курскую область России ничего не поменяет. Он также отметил, что исход конфликта определят бои в Донбассе.

О просчетах украинской армии в Курской области также рассказал военный эксперт и полковник в отставке Андрей Кошкин. В их числе он назвал неразминированный ВСУ собственный проход, удары по гражданским объектам и отсутствие обеспечения необходимыми объемами горюче-смазочных материалов и боекомплектов.