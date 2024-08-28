Врач сообщил о смерти пострадавшего при ракетной атаке ВСУ на российский паром

ТАСС: врач сообщил о смерти пострадавшего при атаке ВСУ на паром в порту Кавказ

Медики не смогли спасти одного из пострадавших при ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на паром в порту Кавказ в Краснодарском крае 22 августа. О его смерти сообщил главный врач Керченской больницы № 1 имени Пирогова Марат Еникеев, передает ТАСС.

Как следует из подписанного медиком ответа на запрос агентства, после атаки мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Дата его смерти не уточняется.

Ранее сообщалось, что травмы получили 13 членов экипажа парома. Четверых из них госпитализировали, остальных отправили на амбулаторное лечение. Еще четыре человека, сопровождавших груз, не пострадали.

Об ударе украинской ракеты «Нептун» по железнодорожному парому «Конро Трейдер» в одном из крупнейших пассажирских портов России стало известно вечером 22 августа. Судно перевозило десятки цистерн с топливом. В результате атаки на борту начался пожар, и из-за полученных повреждений паром затонул.