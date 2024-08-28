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11:59, 28 августа 2024Бывший СССР

ВСУ оставили позиции на покровском направлении

Силовые структуры ДНР: ВСУ оставили позиции на востоке Селидово

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили часть позиций на покровском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики (ДНР).

По данным источника, речь идет о позициях ВСУ на востоке города Селидово. Отступление украинской армии российские военные подтвердили при помощи средств объективного контроля.

«По всей видимости, так на измотанную группировку действуют непрерывные удары российской артиллерии», — объяснили в силовых структурах ДНР.

Ранее украинский аналитический проект Deep State отмечал продвижение армии России у Селидово. По данным ресурса, российские военные подошли к окраинам города. Также сообщалось об успехах Вооруженных сил (ВС) России в районе Новогродовки, Константиновки, Михайловки, Лесовки и Водяного.

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      Екатерина Грищенко
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