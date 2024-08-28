ВСУ оставили позиции на покровском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили часть позиций на покровском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики (ДНР).
По данным источника, речь идет о позициях ВСУ на востоке города Селидово. Отступление украинской армии российские военные подтвердили при помощи средств объективного контроля.
«По всей видимости, так на измотанную группировку действуют непрерывные удары российской артиллерии», — объяснили в силовых структурах ДНР.
Ранее украинский аналитический проект Deep State отмечал продвижение армии России у Селидово. По данным ресурса, российские военные подошли к окраинам города. Также сообщалось об успехах Вооруженных сил (ВС) России в районе Новогродовки, Константиновки, Михайловки, Лесовки и Водяного.