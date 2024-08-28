Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили две управляемые авиабомбы по курскому приграничью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов.
По словам чиновника, обе бомбы были уничтожены — из сбила система противовоздушной обороны (ПВО). «Благодарю наших бойцов ПВО», — написал в блоге врио губернатора.
Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более трех недель.
Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.