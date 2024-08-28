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11:53, 28 августа 2024Россия

ВСУ сбросили две управляемые авиабомбы по курскому приграничью

Врио главы Курской области Смирнов: ПВО сбила две управляемые авиабомбы ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили две управляемые авиабомбы по курскому приграничью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов.

По словам чиновника, обе бомбы были уничтожены — из сбила система противовоздушной обороны (ПВО). «Благодарю наших бойцов ПВО», — написал в блоге врио губернатора.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более трех недель.

Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.

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      Марк Леонов
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