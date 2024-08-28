В России объяснили слова Трампа о третьей мировой войне из-за атаки ВСУ под в Курском

Депутат Чепа: слова Трампа о мировой войне связаны с грядущими выборами в США

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал слова экс-президента США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа о возможности начала третьей мировой войны из-за нападаения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. В разговоре с «Лентой.ру» депутат объяснил слова Трампа грядущими президентскими выборами в США.

Ранее Трамп предостерег об угрозе третьей мировой войны из-за ситуации в Курской области. «Посмотрите, что происходит на Украине. Они ринулись в Россию. Будет третья мировая война», — сказал Трамп, отметив, что сейчас глобальный конфликт ближе, чем когда-либо.

«5 ноября состоятся выборы в США, и ситуация в Америки абсолютно непростая: вот этот переворот произошедший со сменой [президента США Джо] Байдена (…). Идет нагнетание обстановки, перед выборами вновь заводят дело против Трампа, все это принимает определенные обороты», — напомнил Чепа.

Поэтому политические заявления в США ближе к 5 ноября будут все острее и интереснее. Все это нацелено только на выборы: мы сейчас можем слышать все что угодно Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Трамп критикует действия Киева в рамках конфликта с Россией не впервые. Так, 26 августа 45-ый американский лидер заявил, что российские военные отлично сражаются в зимних условиях.

«Они победили Германию, они победили Наполеона. Они — мощная военная сила, а Украина — нет. Просто мы выделяем Украине много денег», — высказывался Трамп, отметив, что Киев получил от Вашингтона помощь примерно на 250 миллиардов долларов.