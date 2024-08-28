Жених попал в смертельную аварию за день до свадьбы

В Нью-Йорке мужчина погиб в автокатастрофе за день до свадьбы

В Нью-Йорке, США, 38-летний мужчина попал в смертельную аварию за день до того, как должен был жениться. Об этом пишет New York Post.

Кирк Уокер организовал мальчишник в преддверии свадьбы. Около двух часов ночи он ехал на машине с двоюродным братом, когда перед ними на встречную полосу выскочил грузовой пикап. Он на большой скорости врезался в автомобиль Уокера. Ни жених, ни его брат не смогли выжить в автокатастрофе.

Невеста Уокера Шонтеа Уивер рассказала, что не может поверить в произошедшее — оно кажется ей плохим сном, от которого она скоро проснется. «Я должна быть сейчас в свадебном платье, а не в траурном», — отметила она.

Уивер описала жениха как щедрого и трудолюбивого человека с золотым сердцем. Она рассказала, что у них был совместный бизнес, который процветал именно благодаря стараниям Уокера. У пары осталось трое детей. По словам Уивер, они убиты горем.

По данным полиции, виновник аварии сбежал с места происшествия. В его машине находился еще один человек. Он тоже пытался скрыться, но его поймали и доставили в больницу. Полицейские пообещали Уивер найти беглеца и добиться справедливости. «Я хочу, чтобы они увидели мое лицо. Я просто хочу, чтобы они знали, что это еще не конец», — обратился к тем, кто был в том пикапе, отец Уокера.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина расправился с невестой сразу после свадебной церемонии. Правоохранители выясняют возможные мотивы преступления, по предварительной информации, преступник взял девушку в жены по собственной воле.

