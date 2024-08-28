Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:49, 28 августа 2024Россия

Жители Волгоградской области сообщили о сигнале тревоги

Жители Волжского в Волгоградской области сообщили о сигнале тревоги

Жители города Волжский в Волгоградской области заявили о сигнале тревоги, который прозвучал вечером 28 августа. Об этом сообщает Telegram-канал V1.RU.

Местная жительница рассказала, что ее квартира находится рядом с детским садиком. По ее словам, она слышала звук сирены, однако он был тихим и недолгим.

По данным администрации городского округа, 29 и 30 августа в школах запланированы учения по действиям работников учреждений и сотрудников охраны во время террористических актов. Также планируется включить сигналы гражданской обороны.

Что думаешь? Оцени!

      Трасса | Официальный трейлер

      Okko

      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Павла Дурова освободили из-под стражи и доставили в суд. Что ждет главу Telegram?

      Психолог рассказал о признаках перегруженности учебой у детей

      20-летняя дочь Чарли Шина и Дениз Ричардс показала лицо после пластики

      Безопасность беспилотных поездов по сравнению с традиционными оценили

      В Болгарии арестовали разыскиваемого Интерполом россиянина

      Российские военные перерезали ВСУ европейский маршрут на покровском направлении

      SpaceX второй раз перенесла запуск миссии Polaris Dawn

      Венгрия раскритиковала призывы главы евродипломатии бить по России дальнобойным оружием

      Тысячи семей участников СВО из одного региона России получили помощь

      Московский суд арестовал двух наемников из Колумбии за участие в конфликте против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше