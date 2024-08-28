Жительница Челябинска нашла способ заниматься с детьми математикой с помощью собак

Россиянка Татьяна Волкова нашла способ заниматься с детьми математикой с помощью своих собак. Материал на эту тему публикует портал «Хорошие новости».

Жительница Челябинска Татьяна Волкова работает учителем математики и регулярно готовит своих учеников к сложнейшим олимпиадам. В этом ей помогают питомцы — ши-тцу Боня и Бера. Их работа заключается в следующем: лежать рядом, смотреть на учеников и давать себя погладить после занятий. Само присутствие питомцев настраивает учеников на нужный лад, а возможность обнять и погладить ласковых собак служит отличным стимулом, считает преподаватель.

«Мне кажется, что присутствие собак тоже сильно идет нам всем на пользу. Ребята знают, что их всегда встречают "хвостики", а когда начинается занятие, то "ассистенты" забираются в лежанки и не беспокоят никого, а тихонько ждут окончания урока, после которых следует новая порция любви и нежности от детей», — отметила собеседница издания.

По словам хозяйки, собаки очень рады, что она работает дома. В связи с этим женщина решила провести эксперимент — привести их на занятия в математический лагерь. Их присутствие всем понравилось, поэтому Волкова теперь берет собак с собой на работу в офис.

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