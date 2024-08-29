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14:32, 29 августа 2024Ценности

Анна Хилькевич показала внешность до и после макияжа

Актриса Анна Хилькевич показала внешность до и после нанесения макияжа

Кадр: @annakhilkevich

Российская актриса Анна Хилькевич показала внешность до и после макияжа. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сначала знаменитость продемонстрировала крупным планом лицо без косметических средств. На кадрах видно, что на коже звезды присутствуют многочисленные пигментные пятна. Затем Хилькевич нанесла тональное средство, гель для бровей, а также использовала карандаш для губ.

«Экспресс-макияж, потому что ты можешь родить в любую минуту, а в роддом хочется поехать красивой», — иронично заявил она.

Ранее в августе Анна Хилькевич заказала для дочери торт за 250 тысяч рублей. Лакомство представляло собой большой замок, из которого выезжала фигурка шестилетней Анны-Марии.

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      Екатерина Ештокина
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