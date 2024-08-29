Бросивший в детстве сына-участника СВО россиянин стал претендовать на его миллионы

Бросивший в детстве сына житель Сибири стал претендовать на его выплаты за СВО

Бросивший в детстве сына-участника специальной военной операции (СВО) на Украине житель Сибири стал претендовать на его миллионы, которые полагаются членам семьи в качестве «гробовых» выплат, пишут «Аргументы и факты».

На сегодняшний день, согласно указу президента России Владимира Путина, размер такой выплаты составляет пять миллионов рублей, на нее вправе рассчитывать члены семьи участника СВО.

Как рассказала мать пулеметчика, родной отец военного ушел из семьи, не общался с сыном, не участвовал в его воспитании и также не платил алименты.

По ее словам, за два месяца до того как стало известно, что боец СВО уже не вернется с фронта, молодой человек якобы звонил отцу, но тот отказал в разговоре. Женщина обратилась в суд, чтобы лишить бывшего мужа возможности получить «гробовые» выплаты за сына.

Ранее в Курганской области отец бойца СВО начал втайне судиться с дочерью ради выплат. Со слов россиянки, отец бросил семью, когда брату было девять лет, на церемонию прощания с сыном он не пришел, но быстро начал собирать справки для получения выплат.