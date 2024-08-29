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18:04, 29 августа 2024Интернет и СМИ

Бывшая соседка Дурова высказалась о его визитах к отцу

KP.RU: бывшая соседка Дурова заявила, что он 7 лет не был в квартире отца
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: lukomore. org / Globallookpress.com

Основатель Telegram Павел Дуров не посещал квартиру отца в Санкт-Петербурге несколько лет. Об этом заявила бывшая соседка медиаменеджера в беседе с KP.RU.

Женщина рассказала изданию, что бизнесмен давно не навещал отца. «Дуров-старший живет тут до сих пор. Он еле-еле ходит, старенький уже. Последний раз видела его месяц назад. Дети к нему не приезжают. Пашу [Дурова] за последние семь лет тут ни разу не видела. Ни внуков, ни другой родни», — высказалась она.

Ранее стало известно, что Дурова обязали проживать по адресу, определенному судом. Сообщалось, что два раза в неделю ему придется отмечаться в полицейском участке.

До этого сообщалось, что у бизнесмена изъяли все паспорта на время следствия. Отмечалось, что медиаменеджер не может покинуть территорию Франции.

В среду, 28 августа, основателя Telegram взяли под судебный надзор. Ему запретили покидать Францию, а также обязали его внести залог в размере пяти миллионов евро. Сообщалось, что Дурова обвинили в шести уголовных преступлениях и правонарушениях.

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      Мария Большакова
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