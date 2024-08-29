Ирина Аллегрова решила завершить карьеру

СМИ: певица Ирина Аллегрова собралась завершать карьеру на сцене

Ирина Аллегрова собралась уйти со сцены после «Новой волны». Об этом сообщило издание «СтарХит».

По информации портала, 72-летняя артистка, выступая на конкурсе в Сочи, чувствовала себя некомфортно. Некоторые зрители заметили, что она была недовольна из-за повышенного внимания журналистов и фанатов.

«За кулисами она призналась, что устала и в ближайшее время планирует окончательно уйти со сцены. Так что минувшее выступление может стать для Ирины последним», — сообщил источник.

Ранее стало известно, что певица устроила скандал после своего выступления на «Новой волне».