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19:32, 29 августа 2024Культура

Ирина Аллегрова решила завершить карьеру

СМИ: певица Ирина Аллегрова собралась завершать карьеру на сцене

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Ирина Аллегрова собралась уйти со сцены после «Новой волны». Об этом сообщило издание «СтарХит».

По информации портала, 72-летняя артистка, выступая на конкурсе в Сочи, чувствовала себя некомфортно. Некоторые зрители заметили, что она была недовольна из-за повышенного внимания журналистов и фанатов.

«За кулисами она призналась, что устала и в ближайшее время планирует окончательно уйти со сцены. Так что минувшее выступление может стать для Ирины последним», — сообщил источник.

Ранее стало известно, что певица устроила скандал после своего выступления на «Новой волне».

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      Андрей Шеньшаков
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