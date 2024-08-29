Ким Кардашьян опубликовала видео в наряде с глубоким декольте

Телезвезда Ким Кардашьян опубликовала видео в черном наряде с глубоким декольте

Американская телезвезда, бизнесвумен и блогерша Ким Кардашьян опубликовала видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 43-летняя знаменитость позировала в черном шифоновом изделии с рюшами на бретелях. Упомянутый наряд имел глубокое декольте, которое демонстрировало грудь звезды. Помимо этого, Кардашьян распустила длинные рыжие волосы и нанесла макияж.

Ранее в августе Ким Кардашьян уличили в копировании стиля новой жены Канье Уэста. На опубликованных фото она предстала в белом боди из тонкой ткани с глубоким декольте. Кроме того, звезда надела прозрачные легинсы аналогичного цвета и бежевые вьетнамки.