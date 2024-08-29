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11:56, 29 августа 2024Интернет и СМИ

Кинокомпания потребовала с Ивлеевой миллионы рублей

Компания Team Films потребовала с Ивлеевой около 5 млн руб. за неисполнение роли

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

С блогерши Анастасии Ивлеевой потребовали около пяти миллионов рублей за неисполнение роли в сериале. Об этом пишет Shot в Telegram.

По данным издания, блогершу утвердили на главную роль в сериале производства кинокомпании Team Films. Отмечается, что с Ивлеевой заключили договор и выплатили ей аванс. Однако позднее блогерша организовала так называемую «голую вечеринку», из-за чего создателям сериала пришлось убрать ее из актерского состава. Отмечается, что на ее место нашли другую актрису.

Издание сообщает, что блогерша не вернула выплаченный ей аванс. Компания потребовала от Ивлеевой вернуть его с процентами. По данным Shot, инфлюэнсерша должна Team Films 4 миллиона 699 тысяч 100 рублей.

Ранее стало известно, что Ивлеева погасила долг перед налоговой. Его сумма составила 3,8 миллиона рублей.

«Голая вечеринка» состоялась в декабре 2023 года в одном из московских баров. Согласно дресс-коду, посетители были одеты в откровенные наряды. После того, как кадры с мероприятия попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения. Ивлеева и другие знаменитые участники вечеринки лишились рекламных контрактов и эфирного времени. Также блогершу оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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