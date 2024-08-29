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08:33, 29 августа 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде на 1 сентября

Вильфанд заявил, что 1 сентября в Москве ожидается жара до 28 градусов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве и Московской области 1 и 2 сентября во время школьных линеек будет стоять теплая и солнечная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Такой прогноз он дал в разговоре с «Лентой.ру».

Погода в конце августа и начале сентября

Сейчас в европейской части России, в том числе в столичном регионе, погоду определяет хорошо выраженный антициклон, отметил синоптик.

«В течение всей второй половины этой недели однородный режим погоды, давление высокое. Нисходящее движение по вертикали препятствует облакообразованию. Это редкий случай, когда в прогнозах звучит термин "малооблачная погода". Солнечные лучи не встречают препятствий в виде облаков и проходят до подстилающей поверхности, прогревая ее и формируя теплую погоду», — сказал он.

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Погода во время линейки 2 сентября

В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, поэтому Минпросвещения рекомендовало перенести торжественные мероприятия на понедельник, 2 сентября. В этот день школьников, родителей и учителей ждет достаточно теплая погода даже утром, добавил Роман Вильфанд.

«Температура, начиная с четверга и до понедельника включительно, относительно однородная — 25-28 градусов», — спрогнозировал он.

Однородный режим погоды, характерный для антициклона: отсутствие осадков, ясное небо, солнце днем, луна и звезды ночью, ну и температура утром в понедельник [2 сентября] в диапазоне 18-20 градусов

Роман Вильфанднаучный руководитель Гидрометцентра

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