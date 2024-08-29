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08:30, 29 августа 2024Забота о себе

Мужчина встретил женщину мечты и заподозрил неладное

Фото: Marcelo Matarazzo / Unsplash

Секс-коуч Лора Коллинз дала совет мужчине, который встретил женщину мечты, но заподозрил неладное. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

Мужчина заявил, что встречается с новой партнершей в течение девяти месяцев, находит ее чрезвычайно привлекательной, а секс с ней — умопомрачительным. Партнеры живут в разных городах Великобритании, но женщина часто путешествует по стране. «Она сказала, что разведена и у нее двое детей, но не объяснила, где именно живет, не назвала возраст и пол детей. Всякий раз, когда я задаю подобные вопросы, она переводит тему на меня и мою жизнь, в результате чего она знает обо мне все, а я о ней — почти ничего», — пожаловался он. Друзья мужчины не сомневаются, что избранница замужем, но сама она это отрицает и обещает когда-нибудь все рассказать.

В ответ Коллинз попросила мужчину определиться с приоритетами. «Если вы ищете настоящую любовь и партнерство, похоже, с ней вы их не найдете. Судя по вашим словам, эта женщина предлагает отличный секс и не более того, так что пришло время быть честным с самим собой относительно того, что вам действительно нужно», — отметила она. Коуч предположила, что мужчине нужны постоянные отношения, знакомство с семьей и привычная жизнь пар.

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Коуч подчеркнула: пока эта женщина присутствует жизни автора письма, он эмоционально несвободен для установления более искренней связи с кем-то новым. «Представьте себя снова одиноким мужчиной. Не смотрите на это как на одиночество или неудачу в любви, смотрите на это как на свободу. Вы никогда не встретите девушку своей мечты, пока ваше сердце принадлежит этой женщине», — уверена она.

По мнению Коллинз, в подобной ситуации важно рассказать женщине о своих желаниях и, если она не захочет их выполнять, оставить эти отношения.

Ранее Коллинз дала совет мужчине, прячущему от невесты фетиш на БДСМ и регулярно посещающему тематические клубы. Специалистка отметила, что невеста может рассматривать увлечение как форму неверности.

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      Александра Лисица
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