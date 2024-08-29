Офицер НГУ «Азов» Пономаренко: командованию ВСУ следует изучить опыт вермахта

В связи с обрушением украинского фронта в Донбассе Вооруженным силам Украины (ВСУ) следует изучить опыт вермахта за 1944 год. Поучиться у нацистов украинскому командованию посоветовал в своем Telegram-канале офицер батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) Национальной гвардии Украины (НГУ) Роман Пономаренко.

«Нынешнему нашему командованию следовало бы исследовать немецкий опыт 1944 года, когда вермахт постоянно сталкивался с масштабными кризисами на фронте», — говорится в публикации.

Он добавил, что такие решения все равно носят кратковременный эффект и не позволят избежать поражения.

Пономаренко также заявил, что из-за нападения ВСУ на Курскую область фронт в Донбассе рухнул, а ситуация вышла из-под контроля украинского командования. По его словам, украинская оборона дезорганизована, а войска истощены и деморализованы.