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08:00, 29 августа 2024Силовые структуры

После обрушения мостов в Приморье возбудили два уголовных дела

СК возбудил дела из-за обрушения двух мостов за один день в районах Приморья

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Следователи возбудили два уголовных дела о превышении должностных полномочий сотрудниками Минтранса Приморья, из-за бездействия которых в один день обрушились два моста в двух районах края. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное СУСК РФ.

Дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий». По данным СУСК, в сваях у моста через реку у села Невское Лесозаводского района разрушился бетон, а на дорожном покрытии возникли трещины и прогибы. В 2013 году мост признали аварийным по итогам обследования, однако его до сих пор не отремонтировали.

20 августа часть автомобильного моста через реку Соколовка в Приморском крае обрушилась из-за ливня. Из-за сильных дождей полностью рухнула одна из двух полос моста.

Позже в этот день у села Невское провалился мост «под давлением большегруза, вес которого не соответствовал выставленным ограничениям». Приморский край заливало дождями в течение нескольких дней подряд.

Марина Совина
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