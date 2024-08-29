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13:30, 29 августа 2024Забота о себе

Россиян предостерегли от операций по изменению цвета глаз

Офтальмолог Першин: изменение цвета радужки глаз грозит кератитом

Фото: Kalea Jerielle / Unsplash

Изменение цвета радужки глаза хирургическим путем грозит осложнениями, предупредил офтальмолог, хирург Кирилл Першин. От эстетических операций на радужке он предостерег россиян в новом выпуске подкаста Александра Соколовского.

В последнее время, как отметил врач, изменение цвета радужки глаза хирургическим путем стало популярно, но эта «варварская манипуляция» грозит страшными осложнениями. Он отметил, что вмешательство в глаз может быть оправдано при методе татуировки глаза — когда у человека нет радужки, например, она «выскочила» из-за травмы. «То есть он выходит на свет и становится слепым, только в темноте может существовать. В таком случае имплантируют искусственную радужку. Или более простой способ — татуировка роговицы. Зататуировать так, чтобы образовался искусственный зрачок», — продолжил он.

В темноте такой зрачок расширяться не будет, но зато человек будет видеть днем, объяснил Першин. «Это история про больные глаза и безысходность. А в эстетических целях, изменяя цвет своей радужки, будьте готовы к кератиту, нарушению кровоснабжения, синдрому сухого глаза и так далее», — заключил он.

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      Александра Лисица
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