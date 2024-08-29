Российская спортсменка рассказала об удивившей ее на Паралимпиаде вещи

Россиянка Зяблицева заявила, что на Паралимпиаде ее удивило количество зрителей

Российская пловчиха Александра Зяблицева назвала вещь, которая удивила ее на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Она отметила, что никогда не видела такого количества болельщиков. «В Токио были пустые трибуны, на чемпионате Европы были только наши же сокомандники, а тут люди пришли посмотреть на нас. Прикольно. Это заряжает!» — заявила Зяблицева.

29 августа спортсменка не смогла отобраться в финал на дистанции 100 метров баттерфляем. Она выступает в классе S13 (атлеты с проблемами со зрением).

Паралимпиада в Париже завершится 8 сентября. Россияне допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.