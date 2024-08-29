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09:43, 29 августа 2024Мир

Соседи Харрис выразили готовность проголосовать за нее при одном условии

WSJ: соседи Харрис готовы проголосовать за нее, если она продаст дом

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Соседи кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис недовольны таким соседством, однако готовы проголосовать за нее, если та продаст свой дом. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Харрис предпочитает отдыхать подальше от Вашингтона, в анклаве для «ультрабогатых людей» Брентвуд возле Лос-Анджелеса. Помощник политика рассказал, что поездки вице-президента в Лос-Анджелес часто происходят не просто для отдыха, но и могут включать в себя работу для Демократической партии. По подсчетам издания, с момента вступления в должность вице-президента Харрис бывала в Лос-Анджелесе чаще, чем в каком-либо другом месте за пределами Вашингтона.

Однако после вступления Харрис в предвыборную гонку ее соседи сходятся во мнении, что жить рядом с кандидатом в президенты слишком неудобно — движение на улицах пригорода затрудняется из-за патрульного кортежа, а агенты секретной службы слоняются возле местных магазинов.

По словам одних соседей, жизнь рядом с Харрис и ее семьей очень раздражает. Другие жители Брентвуда жалуются, что из-за Харрис всегда перекрыта дорога.

«Я буду голосовать за нее, если она согласится продать свой дом», — добавил третий сосед.

Ранее стало известно о преимуществе Харрис над кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в опросах. Отмечается, что отрыв Харрис от Трампа за неделю сократился до 2 процентных пунктов.

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      Дарья Балацкая
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