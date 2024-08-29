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19:24, 29 августа 2024Наука и техника

В России рассказали о строительстве десантных кораблей

«Ак Барс»: строительство двух УДК проекта 23900 идет по плану

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Строительство универсальных десантных кораблей (УДК) «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900 идет по плану. Об этом гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил ТАСС.

«Работа по их строительству идет по плану. Основная работа сейчас — завершаются корпусные работы, идут достроечные работы — установка фундаментов, приводное насыщение. На блоках [корпусов] начинается нанесение грунтовки, нанесение изоляции. Мы идем в графике работ», — сказал он.

По словам Мистахова, сейчас основная задача — это проверка приводного насыщения головного корабля макетной комиссией, с которой корпорация начинает работу. Специалисты оценят правильность установки фундаментов и соответствие конструкции оборудованию корабля.

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В марте газета «Корабел» писала, что завод «Севмаш» передаст комплект подшипников для УДК «Иван Рогов» проекта 23900, который строится на верфи «Залив». Параллельно предприятие работает над компонентами для второго УДК.

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      Даниил Иринин
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