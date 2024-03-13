В России отчитались о поставках подшипников для десантных кораблей

«Корабел»: в июне «Севмаш» передаст подшипники для УДК проекта 23900

В июне завод «Севмаш» передаст комплект подшипников для универсального десантного корабля (УДК) «Иван Рогов» проекта 23900, который строится на верфи «Залив». Об этом со ссылкой на газету «Корабел» сообщает ТАСС.

«Универсальные десантные корабли строятся на отечественной верфи впервые. Поэтому внимание к поставкам на керченский завод особое», — отчитались в публикации.

В настоящее время производство подшипников для УДП продолжается на северодвинском предприятии, готовится программа их испытаний. Параллельно в «Севмаше» идет работа по производству подшипников для второго корабля проекта 23900.

В июне 2023 года агентство со ссылкой на источник в военно-морской отрасли сообщило, что УДК «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900 получат безэкипажные катера.