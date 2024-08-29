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17:51, 29 августа 2024Наука и техника

В России рассказали о вооружении МРК новых серий

«Ак Барс»: малые ракетные корабли новых серий получат больше оружия

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Российские малые ракетные корабли (МРК) новых серий получат больше оружия. Об этом глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил ТАСС.

«Следующие серии — это будут совершенно другие корабли с совершенно другим обликом. Корабли будут более насыщены [вооружением], более отработаны с учетом современных видов боевых действий», — сказал он, отвечая на вопрос о совершенствовании строящихся кораблей с учетом опыта спецоперации.

Мистахов отметил, что изменения вносят в соответствии с комментариями по улучшению кораблей от Военно-морского флота (ВМФ) России. Также конструкторы следят за применением сухопутных систем, которые можно внедрить на корабли.

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В июле глава «Ак Барс» сообщил, что разработчики сухопутных систем противовоздушной обороны «Тор» и «Бук» прорабатывают возможности для установки этих комплексов на корабли ВМФ России.

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      Даниил Иринин
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