В России рассказали о вооружении МРК новых серий

«Ак Барс»: малые ракетные корабли новых серий получат больше оружия

Российские малые ракетные корабли (МРК) новых серий получат больше оружия. Об этом глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил ТАСС.

«Следующие серии — это будут совершенно другие корабли с совершенно другим обликом. Корабли будут более насыщены [вооружением], более отработаны с учетом современных видов боевых действий», — сказал он, отвечая на вопрос о совершенствовании строящихся кораблей с учетом опыта спецоперации.

Мистахов отметил, что изменения вносят в соответствии с комментариями по улучшению кораблей от Военно-морского флота (ВМФ) России. Также конструкторы следят за применением сухопутных систем, которые можно внедрить на корабли.

В июле глава «Ак Барс» сообщил, что разработчики сухопутных систем противовоздушной обороны «Тор» и «Бук» прорабатывают возможности для установки этих комплексов на корабли ВМФ России.