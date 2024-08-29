В России рассказали о вооружении МРК новых серий

Российские малые ракетные корабли (МРК) новых серий получат больше оружия. Об этом глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил ТАСС.
«Следующие серии — это будут совершенно другие корабли с совершенно другим обликом. Корабли будут более насыщены [вооружением], более отработаны с учетом современных видов боевых действий», — сказал он, отвечая на вопрос о совершенствовании строящихся кораблей с учетом опыта спецоперации.
Мистахов отметил, что изменения вносят в соответствии с комментариями по улучшению кораблей от Военно-морского флота (ВМФ) России. Также конструкторы следят за применением сухопутных систем, которые можно внедрить на корабли.
В июле глава «Ак Барс» сообщил, что разработчики сухопутных систем противовоздушной обороны «Тор» и «Бук» прорабатывают возможности для установки этих комплексов на корабли ВМФ России.