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20:03, 1 июля 2024Наука и техника

Российские корабли получат «Бук» и «Тор»

Мистахов: для кораблей ВМФ России разработают морские версии ЗРК «Тор» и «Бук»

Фото: Viktor Chernov / Globallookpress.com

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России могут получить зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор» и Бук». Производители систем разрабатывают их морские версии, сообщил гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов в интервью РИА Новости.

«Сегодня ПВО на сухопутье обеспечивают "Панцирь", "Тор", "Бук", это тоже интересно. Почему их нельзя применить на кораблях? Наши разработчики начинают прорабатывать возможности и для нас», — сказал он.

Мистахов подчеркнул, что наземные ЗРК «Тор» и «Бук» хорошо себя зарекомендовали, но они перехватывают ракеты, которые летят сверху. Глава предприятия отметил, что противокорабельные ракеты летят над водой на малой высоте.

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В июне заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн сообщил, что разработку морской версии ЗРК «Тор-М2КМ» могут завершить к концу 2024 года.

В мае в Минобороны России рассказали, что ЗРК «Тор-М2» эффективно уничтожает ракеты Storm Shadow.

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