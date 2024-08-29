В российском вузе выявили подлог на экзаменах иностранных студентов

СК возбудил дело из-за подлога на экзаменах иностранцев в вузе Саратова

Следователи возбудили уголовное дело в связи с выявленным подлогом на экзаменах иностранных студентов в вузе Саратова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование начато по статье о превышении должностных полномочий сотрудниками учебного заведения, которые дали незаконное указание преподавателям, проводящим промежуточную аттестацию иностранных студентов, внести в ведомости ложные сведения о принятии у них зачетов и экзаменов без их фактической сдачи.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются другие аналогичные эпизоды.

Преступление выявили сотрудники ГУ МВД России по Саратовской области.

21 июня сообщалось о задержании за взятки двух сотрудников, ординатора и трое студентов в Российском университете медицины Минздрава России.