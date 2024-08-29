Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:48, 29 августа 2024Силовые структуры

В российском вузе выявили подлог на экзаменах иностранных студентов

СК возбудил дело из-за подлога на экзаменах иностранцев в вузе Саратова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело в связи с выявленным подлогом на экзаменах иностранных студентов в вузе Саратова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование начато по статье о превышении должностных полномочий сотрудниками учебного заведения, которые дали незаконное указание преподавателям, проводящим промежуточную аттестацию иностранных студентов, внести в ведомости ложные сведения о принятии у них зачетов и экзаменов без их фактической сдачи.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются другие аналогичные эпизоды.

Преступление выявили сотрудники ГУ МВД России по Саратовской области.

21 июня сообщалось о задержании за взятки двух сотрудников, ординатора и трое студентов в Российском университете медицины Минздрава России.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «На Украине будут в шоке, если узнают их имена». Координатор подполья рассказал о деятельности и мотивации сопротивления

      На Украине признали контроль России почти над половиной Часова Яра

      Премьер Британии захотел бороться с крайне правыми

      Стали известны все участники основного этапа Лиги чемпионов

      Доктор Мясников напомнил россиянам о смертельной опасности горошка из банки

      Россияне разделились догола в «Бункере» и вызвали гнев у губернатора

      В ЕС засомневались в новом пакете санкций против России

      Проведен первый поиск сверхцивилизаций за пределами Млечного Пути

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером во время полета

      Крупный лесной пожар в Крыму полностью потушили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше