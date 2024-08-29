В самом крупном башкирском озере нашли рыбу-иглу

В башкирском озере Асликуль нашли рыбу-иглу

В самом крупном башкирском озере нашли редкую рыбу. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Ufa_rb.

По данным издания, в озере Асликуль поймали рыбу-иглу. Известно, что это животное питается планктоном и не представляет опасности для человека. Как предположили биологи, рыба могла попасть в озеро 40 лет назад, когда специалисты запускали туда сига и рипуса из Волги.

Ранее в августе российские ученые выловили рыбу-сардельку. Специалисты поймали несколько особей и выяснили, что выловленная рыба является азово-черноморской тюлькой, известной как рыба-сарделька. Известно, что данный вид обитает в Азовском и Черном морях и в Астрахани замечен не был.

