ВМФ России передадут «Виктора Великого» в 2024 году

«Ак Барс» передаст патрульный корабль «Виктор Великий» ВМФ России в 2024 году

Патрульный корабль «Виктор Великий» проекта 22160 передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) России в 2024 году. Об этом глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил ТАСС.

«Все идет по плану, сдача корабля в этом году. Корабль уже прибыл [на Балтику]. Он готовится к проведению всех необходимых испытаний», — сказал глава корпорации.

Мистахов добавил, что заводские и государственные испытания корабля пройдут в третьем и четвертом кварталах 2024 года. По его словам, патрульный корабль можно использовать в качестве базы для вооружения.

Корабли проекта 22160 вооружены артиллерийской установкой АК-176МА калибра 76,2 миллиметра и крупнокалиберными пулеметами. Также они способны нести контейнерный комплекс ракетного вооружения с ракетами «Калибр».

В июле источник ТАСС сообщил, что корабль «Виктор Великий» внутренними водными путями доставили из Зеленодольска на Балтику. По его словам, достройку и испытания корабля будут вести на внешней сдаточной базе Зеленодольского судостроительного завода.