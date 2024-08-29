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09:49, 29 августа 2024Силовые структуры

Во время пожара в российской колонии пострадали двое заключенных

В результате пожара в ИК-2 Ростова-на-Дону обгорели двое заключенных

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В исправительной колонии №2 (ИК-2) Ростова-на-Дону во время пожара пострадали двое заключенных. Об этом сообщает издание «161.ru» со ссылкой на некий источник в колонии.

По его словам, пожар произошел 28 августа на территории колонии, в промзоне, на лакокрасочном складе. В этот момент «будто что-то взорвалось». Двое заключенных получили ожоги конечностей. Их поместили в городскую больницу.

По данным издания, в пресс-службе регионального ГУФСИН информацию о пожаре подтвердили и рассказали, что потерпевшие осужденные получили ожоги при тушении пожара. Кроме того, огонь тушили спасатели пожарной части колонии и приехавшие на место пожарный расчет. Пожар охватил 10 квадратных метров. О том, что стало причиной возгорания, пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что руководство ФСИН России решило вознаградить осужденных ИК-19 в Суровикино Волгоградской области за оказание помощи сотрудникам и заключенным, которых взяли в заложники.

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      Анна Габай
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